За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 172 украинских БПЛА
09:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 15 июня текущего года до 7:00 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали там.
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