В Константиновке окружены 4 подразделения ВСУ, включая «Карпатскую сечь» — генерал-майор
09:05 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы Южной группировки войск в юго-западной части Константиновки окружили четыре подразделения ВСУ, включая штурмовой батальон «Карпатская сечь», сообщил командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис.
«На данный момент те территории города, которые по замыслу запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, „Карпатская сечь“ — 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады — находятся, по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов», — сказал Грунис.
Он добавил, что у ВСУ очень большое количество операторов дронов. Но, делая акцент на беспилотники, ВСУ «забыли про пехоту». По словам генерал-майора, российские пехотинцы по своим качествам на порядок превосходят противника.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в славянско-краматорско-константиновском укрепрайоне.
В городе Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.
В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков.
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