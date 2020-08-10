Россияне назвали ежемесячную сумму "достойной" пенсии

20:00 Источник: Интерфакс

Россияне назвали ежемесячную сумму для достойной жизни на пенсии. По данным исследования Сбербанка, она составила 59 тысяч рублей. Результаты публикует издание Tjournal.

В материале отмечается, что средние ожидания граждан страны превышают размер реальной пенсии почти в четыре раза. Согласно опросу, будущие пенсионеры-мужчины хотят получать 61 тысячу, женщины — 56. Самые высокие ожидания оказались у жителей Москвы — им хотелось бы получать 92 тысячи. Далее идёт Владивосток — 78 тысяч. Замыкает тройку Петербург, где достойными назвали выплаты в 70 тысяч. Самые скромные ожидания оказались у будущих пенсионеров Ульяновска и Ярославля — по 48 тысяч рублей. Говорит Москва