Россияне назвали ежемесячную сумму "достойной" пенсии
20:00 10.08.2020 Источник: Интерфакс
Россияне назвали ежемесячную сумму для достойной жизни на пенсии. По данным исследования Сбербанка, она составила 59 тысяч рублей. Результаты публикует издание Tjournal.
В материале отмечается, что средние ожидания граждан страны превышают размер реальной пенсии почти в четыре раза. Согласно опросу, будущие пенсионеры-мужчины хотят получать 61 тысячу, женщины — 56. Самые высокие ожидания оказались у жителей Москвы — им хотелось бы получать 92 тысячи. Далее идёт Владивосток — 78 тысяч. Замыкает тройку Петербург, где достойными назвали выплаты в 70 тысяч. Самые скромные ожидания оказались у будущих пенсионеров Ульяновска и Ярославля — по 48 тысяч рублей. Говорит Москва
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