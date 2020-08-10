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Туск призвал Лукашенко обнародовать "реальные итоги" голосования на выборах

18:40 10.08.2020 Источник: Интерфакс

Опубликовать "реальные итоги" президентских выборов призвал главу белорусского государства Александра Лукашенко в недавнем прошлом председатель Европейского совета, а ныне глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск.

"Я призываю президента Лукашенко обнародовать реальные итоги вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы специального назначения и незамедлительно освободить арестованных участников мирных акаций протеста", - написал Туск в понедельник в Твиттере.

"Народ Белоруссии, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне", - подчеркнул глава партии, которая включает 16 глав правительств стран - членов ЕС, более десятка членов Европейской комиссии, в том числе председателя комиссии, председателя Европейского совета и председателя Европарламента.

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