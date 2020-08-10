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Словакия высылает трех российских дипломатов

21:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Словакии высылают трех российских дипломатов. Об этом сообщил в понедельник братиславский телеканал "Маркиза". Согласно информации телеканала, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.

Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МИД РФ. "Традиционно последует зеркальный ответ", - сообщили в дипведомстве.

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