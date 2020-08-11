ОМОН в Минске передвигается на машинах скорой помощи - СМИ

10:32 Источник: Эхо Москвы

Журналисты телеканала «Белсат» заметили, что ОМОН в Минске передвигается на машинах скорой помощи. Как отмечает издание «Медиазона», это связано с тем, что протестующие блокируют машинами проезд, но пропускают врачей. Столкновения в Минске становятся все более ожесточенными. Силовики активно применяют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. После полуночи МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем. В ведомстве утверждают, что мужчина якобы пытался бросить в спецназовцев бомбу, но сам подорвался. Как передают местные СМИ, протестующие полагают, что причиной гибели стал взрыв светошумовой гранаты. Днем ранее в столкновениях после президентских выборов пострадали, по данным МВД, около сотни человек, задержаны были порядка трех тысяч. Эхо Москвы