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НОВОСТИ

ОМОН в Минске передвигается на машинах скорой помощи - СМИ

10:32 11.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Журналисты телеканала «Белсат» заметили, что ОМОН в Минске передвигается на машинах скорой помощи. Как отмечает издание «Медиазона», это связано с тем, что протестующие блокируют машинами проезд, но пропускают врачей. Столкновения в Минске становятся все более ожесточенными. Силовики активно применяют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. После полуночи МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем. В ведомстве утверждают, что мужчина якобы пытался бросить в спецназовцев бомбу, но сам подорвался. Как передают местные СМИ, протестующие полагают, что причиной гибели стал взрыв светошумовой гранаты. Днем ранее в столкновениях после президентских выборов пострадали, по данным МВД, около сотни человек, задержаны были порядка трех тысяч.  Эхо Москвы

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