В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" возбуждено еще семь уголовных дел
19:20 11.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, всего же СК расследует 14 дел, возбужденных в отношении него. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Сергей Тюленев.
"В отношении Воронцова возбуждено еще шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") - эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и еще одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Сегодня следователь ознакомил нас с соответствующими постановлениями", - сказал он.
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