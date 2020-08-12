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НОВОСТИ

Медики будут получать доплату за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях

17:12 12.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Российские медики будут получать по тысяче рублей в качестве доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что это поможет повысить заинтересованность медицинских работников в более качественном осмотре пациентов.  Эхо Москвы

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