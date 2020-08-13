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Киев направил две ноты с просьбой предоставить данные о задержанных в Белоруссии украинцах

12:05 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины направил две ноты в адрес Белоруссии с просьбой предоставить данные о задержанных украинцах в период с 9 по 12 августа. Об этом заявил в четверг во время онлайн-брифинга глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство направило две ноты с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны с 9 по 12 августа", - сказал он, отметив, что Киеву известно о задержании в Белоруссии украинцев Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также гражданки Алешиной. "Мы требуем немедленной встречи консула с этими гражданами", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что Реуцкого и Васильева белорусские правоохранительные органы обвиняют по статье об участии в массовых мероприятиях, которые привели к беспорядкам. Эта статья предусматривает наказание от трех до восьми лет тюрьмы. "Сегодня утром украинский консул посетил два самых больших центра временного содержания лиц в Минске, однако никакой информации о пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось", - сказал Кулеба.

Глава МИД сообщил, что в нотах содержатся запросы предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания украинцев. Он подчеркнул, что Киев требует "немедленного и безусловного освобождения" граждан с целью их возвращения на Украину.

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