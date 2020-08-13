Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

14:00

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.