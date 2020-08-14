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НОВОСТИ

В Северной Корее назначили нового премьер-министра

15:32 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил новым премьер-министром республики зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хуна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Такое решение было принято на заседании политбюро ЦК партии.

Руководивший правительством с апреля 2019 года Ким Чжэ Рён получил должность в руководстве ЦК ТПК.

Отмечается, что Док Хун также избран членом президиума политбюро ЦК ТПК. Газета.Ru

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