В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

"Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", - говорится в заявлении.

Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на сотрудников военного ведомства страны сообщала, что Пентагон находится в процессе формирования такой целевой группы. Курировать проект будет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.