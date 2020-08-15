В Санкт-Петербурге проходит акция солидарности с протестующими в Белоруссии

15:00 Источник: Интерфакс

В центре Санкт-Петербурга проходит акция солидарности с жителями Белоруссии, протестующими против насилия и итогов президентских выборов, передает корреспондент "Интерфакса".

Активисты начали собираться у Гостиного двора около 14.00. Собравшиеся держат в руках плакаты с хэштегом #солидарность, некоторые раздают белые ленты.

Сотрудники полиции предупреждают активистов о том, что мероприятие не согласовано, и за участие в нем предусмотрена ответственность, однако пока не препятствуют проведению акции.