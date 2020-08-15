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НОВОСТИ

В Минске считают санкции EC "концом политики"

16:40 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия готова к продолжению диалога с Евросоюзом, невзирая на возникающие в отношениях трудности. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога", - отметил официальный представитель дипведомства.

Он подчеркнул, что "санкции - это конец политики". "Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - сказал пресс-секретарь МИД.

Как заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС, сообщество не принимает результаты выборов и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

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