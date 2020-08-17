0
0
130
НОВОСТИ

МИД КНР пригрозил США ухудшением отношений из-за поставок американского оружия Тайваню

12:32 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти настаивают на приостановке процесса поставок американского оружия Тайваню и предупреждают об опасности ухудшения двусторонних отношений, если Тайбэй получит новые истребители F-16. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы решительно против того, чтобы США осуществляли поставки вооружений Тайваню, поскольку это нарушает принцип "одного Китая", - сообщил он на регулярном брифинге. - Подобные действия Вашингтона серьезно ущемляют интересы нашей страны, подрывают национальную безопасность КНР".

По словам дипломата, Пекин рассматривает намерение американской стороны продать Тайваню истребители F-16 как "посягательство на суверенитет, который Китай будет твердо защищать". "Мы настаиваем, чтобы США незамедлительно приостановили процесс продажи вооружений Тайбэю. В противном случае серьезно пострадают китайско-американские отношения", - подытожил Чжао Лицзянь.

В октябре 2019 года парламент Тайваня принял законопроект о финансировании закупки в США 66 истребителей F-16V продвинутой модификации в целях повышения обороноспособности острова. На эти цели выделено 250 млрд тайваньских долларов (8,19 млрд долларов США) из специального бюджета.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 17.08.2020
Поставки угля на внутренний рынок РФ во II квартале упали на 11,6%, на экспорт - на 5,6%
0
23
13:20 17.08.2020
Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку
0
54
13:15 17.08.2020
Владимир Путин поздравил Ашрафа Гани с днем независимости Афганистана
0
61
13:05 17.08.2020
К столкновениям с полицией на Куштау привели недоработки властей - глава Башкирии
0
84
13:00 17.08.2020
Школьных учителей в РФ обяжут носить маски в учебном году
0
86
12:20 17.08.2020
Польша отслеживает ситуацию на границе с Белоруссией - замминистра обороны
0
153
12:05 17.08.2020
Лондон готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии - глава МИД
0
166
12:00 17.08.2020
Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет
0
164
11:32 17.08.2020
Инфляция в Саудовской Аравии превысила 6%
0
185
11:20 17.08.2020
Вице-канцлер ФРГ заявил, что Лукашенко как президент больше не имеет легитимности
0
235

Возврат к списку