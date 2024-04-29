Полиция отпустила Депардье после допроса
20:15 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский актер Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса по делу о домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката артиста.
«На этом допрос на сегодня окончен, — приводит телеканал слова защитника Кристиана Сен-Пале. — Депардье покинул здание комиссариата». Адвокат актера подчеркнул, что Депардье категорически отвергает выдвигаемые против него обвинения.
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