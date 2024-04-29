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Столтенберг обещает, что саммит НАТО «продемонстрирует» приближение Украины к НАТО

15:35 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО не смогут договориться о членстве Украины к саммиту альянса в Вашингтоне в июле. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

«Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», — сказал он.

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