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НОВОСТИ

Минск: Автозаки заполняются людьми под выкрики "Позор!"

14:19 30.08.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники силовых белорусских структур пресекают несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена.

По данным местных СМИ, участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы Минск на проспекте Независимости. Однако к ним подъехали шесть автозаков. Милиция начала задержания.

Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят. Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади.

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