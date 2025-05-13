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Трамп: Я прикажу прекратить применение санкций против Сирии

19:50 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов прекратит использование санкций против Сирии, чтобы у этой арабской республики был шанс на мир. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саудовско-американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

«Я очень рад сообщить, что госсекретарь Марко Рубио встретится с новым министром иностранных дел Сирии [Асаадом аш-Шейбани] в Турции в конце этой недели. И, что очень важно, после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем [Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом], а также с президентом Турции [Тайипом] Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о нечто похожем, <…> я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия», — сказал глава государства. Его выступление транслировали в прямом эфире американские новостные телекомпании.

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