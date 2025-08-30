ВС России освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики - Герасимов

16:15 Источник: Интерфакс

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российским войскам до полного контроля территории Луганской Народной Республики осталось зачистить менее 60 кв.км.

"В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей", - заявил Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ в субботу.