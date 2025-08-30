0
Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении

17:15 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не допустит введения Евросоюзом санкций против российских компаний, которые обеспечивают ее энергоресурсами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

Он сообщил, что на этом совещании обсуждался 19-й санкционный пакет против РФ. При этом, по его словам, на Венгрию «было оказано большое давление, чтобы Евросоюз мог принять новые санкции против России, на этот раз также в области энергоснабжения». «Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1.

