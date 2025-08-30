Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении
17:15 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не допустит введения Евросоюзом санкций против российских компаний, которые обеспечивают ее энергоресурсами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.
Он сообщил, что на этом совещании обсуждался 19-й санкционный пакет против РФ. При этом, по его словам, на Венгрию «было оказано большое давление, чтобы Евросоюз мог принять новые санкции против России, на этот раз также в области энергоснабжения». «Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1.
НОВОСТИ
- 17:50 30.08.2025
- СберИнвестиции: подростки планируют инвестировать всю жизнь
- 17:50 30.08.2025
- Каллас: Мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины
- 17:30 30.08.2025
- Axios: Белый дом "теряет терпение с европейскими лидерами"
- 16:15 30.08.2025
- ВС России освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики - Герасимов
- 15:28 30.08.2025
- Разрыв в потребительских расходах среди населения ДФО может достигать 2,5 раз
- 14:45 30.08.2025
- В Австрии расследуют кибератаку на Министерство внутренних дел страны
- 14:24 30.08.2025
- Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был застрелен во Львове, - подтвердил Зеленский
- 12:45 30.08.2025
- ВС России прошедшей ночью нанесли массированный удар по аэродромам и военным предприятиям Украины – МО РФ
- 12:39 30.08.2025
- «Роснефть» сконцентрируется на высокомаржинальных проектах
- 12:01 30.08.2025
- Сечин назвал ключевые факторы, негативно влияющие на работу нефтяников РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать