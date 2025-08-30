Разрыв в потребительских расходах среди населения ДФО может достигать 2,5 раз

15:28

К X Восточному экономическому форуму Сбер изучил потребительское поведение в административных центрах Дальневосточного федерального округа. На основе транзакционных данных с применением графовых нейронных сетей аналитики СберИндекса сформировали детальные профили 11 столиц субъектов РФ: Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ, Якутска, Читы, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Биробиджана и Анадыря. Исследование помогло выявить скрытые кластеры жителей со схожими паттернами потребления и описать особенности локальных потребительских рынков. Использовались данные за май — июль 2025 года.

Исследование фиксирует значительный разрыв в потреблении между разными группами населения внутри каждого города. Медианное потребление наиболее обеспеченных жителей Читы (13% населения) составляет 81 тыс. рублей в месяц, тогда как у наименее обеспеченной группы (7%) оно не превышает 35 тыс. В Хабаровске это 60 тыс. (15%) и 26 тыс. рублей (30%) соответственно. Таким образом, даже внутри одного города потребительские практики значительно различаются: разрыв в медианном потреблении между «богатыми» и «бедными» кластерами — более чем двукратный. Внутренняя поляризация формирует уникальный облик потребительского рынка каждого дальневосточного города.

«В большинстве городов Дальнего Востока мы выявили консервативный экономический тип жителей с невысокими расходами, которые ориентированы на локальное потребление, – отметила Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории СберИндекс. – Они совершают покупки в одних и тех же магазинах, большая часть их расходов — обязательные траты на продовольствие, услуги ЖКХ и лекарства. В эту категорию входит 34% населения Анадыря, 17% жителей Хабаровска, 14% Благовещенска, 15% Якутска, 12% Улан-Удэ, 11% Владивостока и Южно-Сахалинска. Низкая мобильность повышает привлекательность онлайн-каналов, однако низкая покупательная способность сдерживает покупателей в офлайне».

Проникновение онлайн-торговли в городах ДФО относительно равномерно. Примерно четверть оборота приходится на онлайн-каналы в Магадане, Биробиджане, Чите, Владивостоке, Анадыре и Хабаровске. Наименьшая доля онлайн-покупок зафиксирована в Улан-Удэ и Якутске. Но потенциал роста онлайна даже в крупных городах ДФО пока не исчерпан, так как в этих городах есть кластеры населения с высокими, разнообразными тратами, но в офлайне — 33% в Южно-Сахалинске, 23% жителей в Благовещенске, 8% в Улан-Удэ.

Значительные суммы дальневосточники расходуют на маркетплейсы (12%), общепит (8%), в винных магазинах (5%) и на одежду (4%). Группы населения с высокими расходами тратят на необязательные товары и услуги в среднем 64% своего бюджета, с низкими расходами — 45%.

Исследование выявило и яркие региональные особенности. Например, в Анадыре универсальные магазины занимают исключительное положение, оттягивая на себя до 18% трат всех категорий населения. В остальных городах региона эту нишу занимают маркетплейсы. Обеспеченные граждане в Благовещенске направляют 18% расходов на медицинские услуги, а в Якутске — до 8% на бытовую технику.

Лояльность клиентов на Дальнем Востоке обратно пропорциональна размеру города. Она минимальна в крупных городах — Якутске, Улан-Удэ и Владивостоке (за исключением Хабаровска). И максимальна в небольших городах с меньшим разнообразием торговых точек — Анадыре, Биробиджане и Магадане.

Топ-5 региональных центров ДФО по уровню мобильности — Владивосток, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Биробиджан. В этих городах выше расходы в целом, выше разнообразие посещаемых магазинов и доля необязательных расходов. То есть онлайн не заменяет поездки, а расширяет выбор, отражает привычки к разнообразию и поиск оптимальных вариантов покупок.

Наименее мобильные региональные центры ДФО — Улан-Удэ, Чита, Анадырь. При этом различия по уровню мобильности в каждом городе достаточно высокие: например, 42% населения Магадана — немобильные с относительно низкими расходами (офлайн). В Чите — городе с относительно низкой мобильностью и средней приверженностью онлайну — есть кластер молодого мобильного населения (17% жителей) с высокой долей онлайн-расходов.

Жители региональных столиц ДФО предпочитают личный транспорт: им пользуются потребители разных возрастов, достатка и уровня мобильности. Доля трат на эту категорию в их расходах достигает 16%. Такси и каршерингом пользуются только высокомобильные молодые люди. Например, в Чите доля таких трат достигает 14%, а в Магадане — 12%. Общественным транспортом пользуются люди с низкими и средними расходами, которые тратят на него не более 6% доходов.