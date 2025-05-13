Песков: Наша делегация будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать там украинскую сторону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мы оцениваем только заявления президента [РФ Владимира] Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос Зарубина по поводу заявлений Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером.

Песков также уточнил, что состав российской делегации будет раскрыт тогда, когда будут соответствующие указания президента.