Военные повара из России одержали победу в конкурсе "Полевая кухня"

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Фото с сайта www.mil.ru

Российская сборная заняла первое место на соревнованиях «Полевая кухня», прошедших в рамках АрМИ-2020. Военные повара состязались в выпечке хлеба и приготовлении армейской пищи на подмосковном полигоне Алабино. Лидерами стали российские специалисты, второе место заняла сборная Беларуси, бронза у команды Узбекистана.

Как отметил судья состязаний подполковник Максим Антонов, уровень профессионализма участников постоянно растет, так что оценивать работу команд с каждым годом все сложнее. В этот раз за победу боролись военные повара и пекари из России, Беларуси, Абхазии, Узбекистана, Армении и Вьетнама, они соревновались на российских полевых кухнях и хлебопекарных блоках ПХБ-04, КП-130, ПП-40 и КП-20. По словам руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-майора Валерия Мумиджанова, критериями оценки были вкусовые качества, аромат и цвет блюд, сервировка стола, а также соблюдение санитарных норм при приготовлении пищи. В рамках конкурса команды готовили национальные блюда. Например, армянские повара угостили судей традиционной хашламой, а российская команда – борщом по-московски.

Отметим, что в современной российской армии питанием личного состава занимаются профессиональные гражданские повара. На них лежит непростая задача – ежедневно готовить из разрешенных нормами довольствия продуктов разнообразное и сытное питание. Для компенсации высоких нагрузок военным требуется высококалорийный сбалансированный рацион, богатый белками и углеводами, а также витаминами и микроэлементами. В армейском питании, организованном по схеме «шведский стол» всегда есть мясо, птица, рыбные блюда, крупы, бобовое, кисломолочные продукты, сыр, яйца, обилие сезонных овощей и зелени. Рацион можно подобрать из нескольких предлагаемых блюд и ассортимента салат-бара. Столь же тщательно проработан полевой армейский паек.

Торжественное награждение призеров конкурса «Полевая кухня» состоится 2 сентября, а в день закрытия АрМИ-2020 армейские повара и пекари проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд для гостей состязаний.