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На предвыборных плакатах Трампа появились российские истребители - СМИ

11:32 15.09.2020 Источник: Известия

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.

На постерах движения «Сделаем Америку снова великой» изображены силуэты трех солдат, над которыми пролетают истребители.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он поддерживает наши войска», - сыронизировал разработчик F-16 Пьер Спрей.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов, подтвердил изданию, что самолеты действительно похожи на МиГ-29. Кроме того, по его словам, у солдат в рекламе в руках автомат АК-74.  Известия

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