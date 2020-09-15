Глава Правительства нацсогласия Ливии Саррадж намерен уйти в отставку - Bloomberg
14:12 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с ситуацией.
По данным агентства, Саррадж может официально объявить о своем решении к концу недели. Отмечается, что он уже обсудил свои планы с ливийскими и международными партнерами.
Представитель Сарраджа от комментариев агентству отказался.
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