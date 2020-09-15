Глава Правительства нацсогласия Ливии Саррадж намерен уйти в отставку - Bloomberg

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, Саррадж может официально объявить о своем решении к концу недели. Отмечается, что он уже обсудил свои планы с ливийскими и международными партнерами.

Представитель Сарраджа от комментариев агентству отказался.