Евгений Примаков выступит с лекцией в Волгограде

17:52 Источник: НГ-Online

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков утром 16 сентября прилетит в Волгоград, чтобы выступить перед студентами и преподавателями Волгоградского госуниверситета (ВолГУ). Лекцию «Ценности российской гуманитарной политики» Евгений Примаков прочтет по приглашению ректора ВолГУ Аллы Калининой, которая и стала инициатором первого визита нового главы Россотрудничества в Волгоград.

Евгений Примаков также примет участие во всероссийской научной конференции «Трансформация современной политики США в Западном полушарии», которая пройдет на площадке ВолГУ. Участие в конференции подтвердили директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, программный директор Валдайского клуба и РСМД Иван Тимофеев, ведущие российские американисты.

Андрей Серенко