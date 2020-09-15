Евгений Примаков выступит с лекцией в Волгограде
17:52 15.09.2020 Источник: НГ-Online
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков утром 16 сентября прилетит в Волгоград, чтобы выступить перед студентами и преподавателями Волгоградского госуниверситета (ВолГУ). Лекцию «Ценности российской гуманитарной политики» Евгений Примаков прочтет по приглашению ректора ВолГУ Аллы Калининой, которая и стала инициатором первого визита нового главы Россотрудничества в Волгоград.
Евгений Примаков также примет участие во всероссийской научной конференции «Трансформация современной политики США в Западном полушарии», которая пройдет на площадке ВолГУ. Участие в конференции подтвердили директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, программный директор Валдайского клуба и РСМД Иван Тимофеев, ведущие российские американисты.
Андрей Серенко
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