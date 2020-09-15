Долгосрочные последствия заражения COVID-19 пока не известны - ВОЗ
19:45 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Длительные последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям, заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, высказавшийся за проведение новых исследований.
"Мы знаем, что дети и подростки могут заразиться и заразить других. Знаем, что этот вирус может убивать детей. Однако у детей инфекция проходит в менее сильной форме, и очень мало тяжелых случаев среди детей и подростков", - сказал глава ВОЗ. Он напомнил, что на людей моложе 20 лет приходится менее 10% случаев инфицирования и менее 0,2% случаев с летальным исходом.
"Требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19 и случаев смерти среди детей и подростков", - констатировал гендиректор. Он подчеркнул в связи с этим, что "потенциальные долгосрочные последствия для здоровья тех, кто был инфицирован, по-прежнему неизвестны".
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