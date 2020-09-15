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НОВОСТИ

Эсминец ВМС США "Рузвельт" вошел в Черное море "поддержать союзников"

21:43 15.09.2020 Источник: Интерфакс

Американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) во вторник вечером вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Ранее 6-й оперативный флот сообщил, что эсминец направляется в Черное мире "для проведения регулярных морских операций".

При этом подчеркивалось, что "6-й флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".

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