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Ватикан настаивает на возвращении архиепископа Кондрусевича в Белоруссию - СМИ

10:05 16.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Ватикан настаивает на возвращении архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Белоруссию. Ранее власти республики отказали во въезде главе белорусских католиков. Минск объявил недействительным паспорт Кондрусевича после того, как он выступил с призывом остановить насилие против участников акций протеста. В то же время архиепископ является гражданином Белоруссии. Между тем в Ватикане, как передает сайт белорусской Римско-католической церкви, дали понять, что Папа римский Франциск изучит возможность посетить республику.  Эхо Москвы

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