На границе Белоруссии и Украины скопилось несколько тысяч хасидов-паломников

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

На границе Белрруссии и Украины скопилось уже несколько тысяч хасидов-паломников, которые направляются в украинский город Умань на празднование еврейского Нового года.

Во вторник утром сообщалось, что на пограничном пункте в Черниговской области находятся около 700 человек, но под вечер пограничная служба заявила, что к КПП на Волыни прибыли еще люди.

Сообщается, что некоторые пытаются перейти границу в обход пограничных пунктов. По некоторым данным, один человек задержан.

На границу стягиваются дополнительные силы для обеспечения порядка. Пограничникам помогают Нацгвардия и полиция.

Также привлечена военная авиация, за обстановкой вдоль границы наблюдают беспилотники.

Хасиды традиционно приезжают праздновать еврейский новый год - Рош ха-Шана - к могиле рабби Нахмана в украинской Умани, но в этом году на их пути встал коронавирус.

29 августа Украина ввела запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Чиновники правительства уточняли неофициально, что настоящей причиной запрета было стремление не допустить массового приезда хасидов в разгар пандемии.

Украинские власти заявляли при этом, что граждане Белоруссии, подвергающиеся давлению или преследованиям, могут получить защиту на Украине.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранслужба Украины ограничила работу пункта пропуска "Новые Яриловичи". Русская служба Би-би-си