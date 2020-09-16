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НОВОСТИ

На границе Белоруссии и Украины скопилось несколько тысяч хасидов-паломников

10:32 16.09.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

На границе Белрруссии и Украины скопилось уже несколько тысяч хасидов-паломников, которые направляются в украинский город Умань на празднование еврейского Нового года.

Во вторник утром сообщалось, что на пограничном пункте в Черниговской области находятся около 700 человек, но под вечер пограничная служба заявила, что к КПП на Волыни прибыли еще люди.

Сообщается, что некоторые пытаются перейти границу в обход пограничных пунктов. По некоторым данным, один человек задержан.

На границу стягиваются дополнительные силы для обеспечения порядка. Пограничникам помогают Нацгвардия и полиция.

Также привлечена военная авиация, за обстановкой вдоль границы наблюдают беспилотники.

Хасиды традиционно приезжают праздновать еврейский новый год - Рош ха-Шана - к могиле рабби Нахмана в украинской Умани, но в этом году на их пути встал коронавирус.

29 августа Украина ввела запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Чиновники правительства уточняли неофициально, что настоящей причиной запрета было стремление не допустить массового приезда хасидов в разгар пандемии.

Украинские власти заявляли при этом, что граждане Белоруссии, подвергающиеся давлению или преследованиям, могут получить защиту на Украине.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранслужба Украины ограничила работу пункта пропуска "Новые Яриловичи".  Русская служба Би-би-си

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комментарии(2)

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Jstas 11:23 16.09.2020

Украинский профессор: хасиды разносят COVID-19 по Украине при поддержке президента-еврея Как ведут себя на Украине прибывшие хасиды, описал профессор Киевского национального университета им. Шевченко Пётр Масляк и попал в антисемитский скандал. По словам профессора, он стал свидетелем ситуации в киевском метро, когда группа хасидов без масок «зайцами»!!!! вошла в столичную подземку, полицейские же сделали вид, что ничего не видят.

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Jstas 11:24 16.09.2020

«Почему хасиды ведут себя так, почему украинцы, нарушая свои же законы, позволяют им такое? Разговаривал по этому поводу с евреями. Так они украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят: выбрать на Украине президентом этнического еврея могли только скоты.

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