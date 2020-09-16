Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции
17:12 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следующие выборы президента Белоруссии должны пройти только после принятия новой конституции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время встречи с "политическим активом", передает агентство БелТА.
"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по [новой] конституции. Как определимся, так и будет", - цитирует белорусского лидера БелТА.
НОВОСТИ
- 17:00 16.09.2020
- Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
- 16:35 16.09.2020
- РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае
- 16:32 16.09.2020
- Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
- 16:12 16.09.2020
- Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
- 16:10 16.09.2020
- Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения
- 16:00 16.09.2020
- Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле
- 15:32 16.09.2020
- Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
- 15:12 16.09.2020
- Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
- 15:00 16.09.2020
- США играют ключевую роль в событиях в Белоруссии - глава СВР
- 14:50 16.09.2020
- Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать