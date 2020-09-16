Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующие выборы президента Белоруссии должны пройти только после принятия новой конституции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду во время встречи с "политическим активом", передает агентство БелТА.

"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по [новой] конституции. Как определимся, так и будет", - цитирует белорусского лидера БелТА.