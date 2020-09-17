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Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире

09:32 17.09.2020 Источник: Lenta.ru

Министр экономического развития Максим Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

По словам главы Минэкономразвития, на данный момент курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами. При этом министр ожидает положительной динамики в 2020 году и начале 2021 года. Он отметил, что за этот период рубль должен вернуться к фундаментальным значениям.

Решетников заявил, что далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться, однако в то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Он подчеркнул, что это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта.

Ранее опрошенные РБК аналитики оценили степень зависимости курса рубля от угрозы введения новых западных санкций в отношении России. По их мнению, без этого фактора российская валюта была бы крепче и не продемонстрировала бы четырехлетний минимум по отношению к евро, достигнутый 7 сентября.  Lenta.Ru

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