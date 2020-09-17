Гражданская жена Ассанжа сообщила, что над ним издеваются в тюрьме

10:05 Источник: Газета.Ru

Гражданская жена и экс-адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис сказала, что над ним издеваются в британской тюрьме.

Она написала в Twitter, что Ассанжа будят в пять утра, надевают наручники, раздевают догола и подвергают рентгеновскому облучению. Кроме того, его полтора часа везут в суд в тесном фургоне, который больше напоминает гроб.

«Потом он в стеклянном ящике в задней части зала суда, откуда не может должным образом проконсультироваться со своими адвокатами», — написала Моррис.

Также она сделала репост своего твита от 20 августа, где призналась, что хочет вернуть отца детям.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Газета.Ru