ОБСЕ подтвердила блокирование решений Контактной группы из-за постановления Рады о выборах
10:20 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может перейти к принятию конкретных решений из-за дискуссии вокруг постановления украинского парламента о местных выборах в 2020 году. С таким заявлением выступил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине в Контактной группе Хайди Грау, текст распространен в четверг ее киевским офисом по итогам прошедшего накануне заседания группы.
"Продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не позволила прийти к принятию решений ТКГ (Контактной группы - прим. ТАСС) по другим вопросам", - говорится в сообщении Грау.
Новости
- 11:32 17.09.2020
- Продажи автомобилей в Европе с начала года упали почти на треть
- 11:25 17.09.2020
- В "Платформе ОФД", входящей в экосистему Сбербанка, уже более 1 миллиона онлайн-касс
- 11:20 17.09.2020
- Предварительная причина пожара в клинике Красноярска - короткое замыкание проводки - МЧС
- 11:05 17.09.2020
- В Москве к вечеру четверга может выпасть до 30% месячной нормы осадков
- 11:00 17.09.2020
- В России выявили 5 762 случая заражения коронавирусом за сутки
- 10:32 17.09.2020
- Чаще всего россияне пропускают работу из-за визита к врачу - опрос
- 10:07 17.09.2020
- Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на RTVI
- 10:05 17.09.2020
- Гражданская жена Ассанжа сообщила, что над ним издеваются в тюрьме
- 10:00 17.09.2020
- Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома"
- 09:32 17.09.2020
- Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать