ОБСЕ подтвердила блокирование решений Контактной группы из-за постановления Рады о выборах

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может перейти к принятию конкретных решений из-за дискуссии вокруг постановления украинского парламента о местных выборах в 2020 году. С таким заявлением выступил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине в Контактной группе Хайди Грау, текст распространен в четверг ее киевским офисом по итогам прошедшего накануне заседания группы.

"Продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" не позволила прийти к принятию решений ТКГ (Контактной группы - прим. ТАСС) по другим вопросам", - говорится в сообщении Грау.