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Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг

10:05 18.09.2020 Источник: РБК

Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг, выяснил РБК. Это прецедент, следует из базы данных по морским судам Equasis: из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы.

Танкер дедвейтом 320,8 тыс. т — то есть класса VLCC (Very Large Crude Carrier), ранее называвшийся Ayacucho (один из венесуэльских городов называется Пуэрто-Аякучо), в мае 2020 года сменил имя на «Максим Горький», а с июня перерегистрирован в российском реестре и ходит под российским флагом, следует из данных Equasis. Это подтверждается выпиской из Российского международного реестра судов (РМРС), где говорится, что супертанкер был зарегистрирован в России 27 мая 2020 года.

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки.

«Максим Горький» теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями (плавучие нефтехранилища) в России были «Умба» (дедвейт 300 тыс. т) и «Кола» (309 тыс. т), следует из базы Equasis и публикаций в открытых источниках.

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