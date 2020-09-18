Кудрин не видит оснований для роста ВВП РФ выше 3% в 2022-2023 гг.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз Минэкономразвития, согласно которому экономика России будет расти темпами выше 3% ежегодно начиная с 2022 года.

По его мнению, 2021 г. может быть хорошим с точки зрения динамики ВВП, так как сработает "эффект отскока".

"Еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5-7%. Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5%. А вот со следующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022-2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать", - написал Кудрин в статье "В чем особенность бюджетной политики 2021 года", опубликованной в РБК.

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%.