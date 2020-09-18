К концу года американская компания произведет около 20 млн доз вакцины от коронавируса
19:15 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская биотехнологическая компания Moderna ("Модерна") рассчитывает произвести до конца нынешнего года 20 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом говорится в материале, размещенном в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Компания в настоящее время ожидает, что производство вакцины mRNA-1273 достигнет примерно 20 млн доз к концу 2020 года, - указывается в сообщении. - Компания на данный момент ожидает, что производство вакцины mRNA-1273 составит от 500 млн до 1 млрд доз в 2021 году".
Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna ("Модерна"), 456 млн долларов - фармацевтической Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). 1,2 млрд долларов предоставлены британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("АстраЗенека"), которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck ("Мерк") и Pfizer ("Пфайзер"). По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.
НОВОСТИ
- 19:25 18.09.2020
- В отношении представителей европейских структур и отдельных стран Минск введет санкции
- 18:25 18.09.2020
- На территорию резиденции посла США в Москве прорвался неизвестный -посольство
- 18:15 18.09.2020
- Цена на препарат для лечения новой коронавируса составит от 11 550 рублей за упаковку - производитель
- 17:40 18.09.2020
- Стоимость полезных ископаемых России снизилась на 10 трлн рублей
- 17:15 18.09.2020
- Андрей Воробьев и Роман Павлюченко подарили детдомовцам билеты на футбол
- 17:12 18.09.2020
- 11 россиян пострадали в ДТП с автобусами на юге Турции - генконсульство РФ
- 17:00 18.09.2020
- Адвокат Пашаев лишен статуса сроком на 1 год - глава Адвокатской палаты Северной Осетии
- 16:32 18.09.2020
- В США вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat
- 16:12 18.09.2020
- Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года - Reuters
- 16:08 18.09.2020
- Андрей Воробьев: «Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать