К концу года американская компания произведет около 20 млн доз вакцины от коронавируса

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская биотехнологическая компания Moderna ("Модерна") рассчитывает произвести до конца нынешнего года 20 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом говорится в материале, размещенном в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Компания в настоящее время ожидает, что производство вакцины mRNA-1273 достигнет примерно 20 млн доз к концу 2020 года, - указывается в сообщении. - Компания на данный момент ожидает, что производство вакцины mRNA-1273 составит от 500 млн до 1 млрд доз в 2021 году".

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna ("Модерна"), 456 млн долларов - фармацевтической Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). 1,2 млрд долларов предоставлены британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("АстраЗенека"), которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck ("Мерк") и Pfizer ("Пфайзер"). По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.