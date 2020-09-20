На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 тысяч человек подали заявку в качестве добровольца на испытания вакцины от коронавируса в Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний", - сказал он, добавив, что привиты от коронавируса уже свыше 700 человек, "все они чувствуют себя хорошо".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. В столице проходит пострегистрационное испытание вакцины, в котором планируется задействовать 40 тыс. добровольцев.