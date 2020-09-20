На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек
09:30 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60 тысяч человек подали заявку в качестве добровольца на испытания вакцины от коронавируса в Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
"Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний", - сказал он, добавив, что привиты от коронавируса уже свыше 700 человек, "все они чувствуют себя хорошо".
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. В столице проходит пострегистрационное испытание вакцины, в котором планируется задействовать 40 тыс. добровольцев.
НОВОСТИ
- 09:25 20.09.2020
- Трамп считает, что Россия, Китай, КНДР завидуют США
- 09:20 20.09.2020
- Самый высокий прирост случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Республике Алтай
- 09:15 20.09.2020
- Сделку по приобретению социальной сети TikTok одобрил Трамп
- 21:00 19.09.2020
- Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
- 20:30 19.09.2020
- Япония направит средства на освоение Луны - СМИ
- 20:00 19.09.2020
- В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
- 19:47 19.09.2020
- Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании
- 19:30 19.09.2020
- Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику
- 19:00 19.09.2020
- Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово
- 18:30 19.09.2020
- Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать