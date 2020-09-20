В Бресте силовики стреляли в воздух в предупредительных целях
18:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики в Бресте приняли решение выстрелить в воздух в предупредительных целях. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Скорее всего", - сказала она, отвечая на вопрос, был ли сделан выстрел в предупредительных целях. "Мы не отрицаем. Вопрос - для чего был произведен выстрел вверх", - добавила Чемоданова. Она предположила, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих. Ранее видео с моментом выстрела распространил портал tut.by.
Ранее сегодня в Бресте силовики распылили баллончик со слезоточивым газом в толпу протестующих. По сообщениям ряда СМИ, в городе задержаны не менее 30 человек.
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