В Бресте силовики стреляли в воздух в предупредительных целях

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики в Бресте приняли решение выстрелить в воздух в предупредительных целях. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Скорее всего", - сказала она, отвечая на вопрос, был ли сделан выстрел в предупредительных целях. "Мы не отрицаем. Вопрос - для чего был произведен выстрел вверх", - добавила Чемоданова. Она предположила, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих. Ранее видео с моментом выстрела распространил портал tut.by.

Ранее сегодня в Бресте силовики распылили баллончик со слезоточивым газом в толпу протестующих. По сообщениям ряда СМИ, в городе задержаны не менее 30 человек.