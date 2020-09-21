Реальный размер назначенных пенсий в РФ в 2019 году вырос на 1,5%

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.

"Реальный размер назначенных пенсий к предыдущему году вырос в 2019 году до 101,5% (в 2018 году - 100,8%)", - говорится в документе.

На 31 декабря 2019 года средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей, увеличившись за 2019 год на 879 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров - 15 496 рублей, рост составил на 1 088 рублей.

При этом, по оценкам Счетной палаты, средний размер страховой пенсии на 31 декабря 2019 года должен был составить 14 535 рублей. По пояснениям ПФР, средние размеры пенсий каждого вида должны быть в пределах норм, определяющих уровень пенсионного обеспечения для данного вида пенсий. "В то же время указанное положение невозможно однозначно применить на практике, поскольку нормами действующего законодательства не определено, что является уровнем пенсионного обеспечения применительно к средним размерам пенсий", - уточнили в Счетной палате.

Согласно заключению, соотношение между средним размером назначенных страховых пенсий по старости к прожиточному минимуму пенсионера составило 157,3% в 2019 году, тогда как в 2018 году - 157,5%. Соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой составило 29,6%, снизившись с 30,8%.