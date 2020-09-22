Участники СберКонф первыми узнают, как изменится главный банк России
10:00 22.09.2020
Сбербанк приглашает всех желающих стать участниками большой онлайн-конференции СберКонф, на которой компания обещает рассказать «о самой большой трансформации». Конференция начнется 24 сентября в 10:00 по московскому времени, для того, чтобы получить приглашение нужно оставить адрес электронной почты на специальной странице sber.ru/conf.
Сбербанк анонсирует не только сообщение о масштабной трансформации, но и планирует сообщить о новых сервисах, продуктах и возможностях для клиентов.
Отметим, что группа Сбербанк сегодня сообщила, что откажется от слова «банк» в своем новом логотипе. Представители банка уже продемонстрировали журналистам новый логотип. Сбербанк уже несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет различные сервисы во многих отраслях, например, в медицине, телекоммуникациях, образовании, электронной коммерции. Теперь экосистема компании будет работать под названием «Сбер».
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