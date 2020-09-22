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НОВОСТИ

Участники СберКонф первыми узнают, как изменится главный банк России

10:00 22.09.2020

Сбербанк приглашает всех желающих стать участниками большой онлайн-конференции СберКонф, на которой компания обещает рассказать  «о самой большой трансформации». Конференция начнется 24 сентября в 10:00 по московскому времени, для того, чтобы получить приглашение нужно оставить адрес электронной почты  на специальной странице sber.ru/conf

Сбербанк анонсирует не только сообщение о масштабной трансформации, но и планирует сообщить о новых сервисах, продуктах и возможностях для клиентов. 

Отметим, что группа Сбербанк сегодня сообщила, что откажется от слова «банк» в своем новом логотипе. Представители банка уже продемонстрировали журналистам новый логотип. Сбербанк уже несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет различные сервисы во многих отраслях, например, в медицине, телекоммуникациях, образовании, электронной коммерции. Теперь экосистема компании будет работать под названием «Сбер».

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