РФ должна выйти на максимум по производству вакцины от COVID-19 с февраля следующего года - Мантуров
07:40 22.09.2020 Источник: Интерфакс
Российские компании планируют с февраля 2021 года выйти на максимальную мощность по производству вакцины от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".
"Мы рассчитываем, что в октябре будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины, до конца года - 2-3 млн единиц. На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года. На каждом из этих этапов после производства вакцина должна будет пройти необходимые исследования для выпуска в гражданский оборот", - сообщил глава Минпромторга.
Отвечая на вопрос издания, не считает ли он преждевременными заключенные договоренности по поставкам российской вакцины от COVID-19 в 30 стран, Мантуров уточнил, что поставки препарата в другие государства - "это в первую очередь организация за рубежом совместных производств на базе существующих предприятий".
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