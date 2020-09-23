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НОВОСТИ

В Израиле за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом - Минздрав

08:27 23.09.2020 Источник: NEWSru.co.il

Координатор действий по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил в интервью Ynet, что за последние сутки в Израиле были выявлены 6720 новых зараженных (сколько тестов при этом было проведено, он не сказал).

Последний отчет минздрава по коронавирусу был опубликован утром 22 сентября, вечерние отчеты не публиковались без объяснения причин.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в минздрав. В ответ на наш запрос были даны следующие данные: за последние сутки проведены 59169 тестов, выявлены 6782 новых заразившихся.

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