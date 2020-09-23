Растет число обращений граждан, не удовлетворенных оказанием медпомощи - Росздравнадзор
12:20 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество обращений в Росздравнадзор от граждан, не удовлетворенных качеством оказания медицинской помощи, в последние годы растет. Больше чего жалоб поступает из Московского региона и Санкт- Петербурга, сообщила в среду заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать сегодня, что количество обращений граждан, не удовлетворенных оказанием медицинской помощи, увеличивается с каждым годом. И у нас есть регионы, которые, в общем-то, больше всего работают над этим вопросом, но тем не менее сегодня они у нас первые по вопросам обращений граждан - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург", - сказала она на конференции, где обсуждались результаты контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора, добавив, что переломить эту ситуацию пока не удается.
Серегина призвала медработников с большим вниманием относиться к своей работе, в том числе к взаимоотношениям к пациентом. "От вас как раз зависят те вопросы, по которым наши граждане обращаются. И невозможность записаться на прием, и какие-то конфликты между медицинскими работниками и пациентами, и по многим другим вопросам, по которым пишут нам граждане, мы разбираемся", - добавила она.
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