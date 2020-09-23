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НОВОСТИ

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

14:12 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты, размер которых ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом он сказал в среду на встрече с сенаторами в Кремле.

"Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо", - отметил глава государства.

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