С начала 2019 года на Дальнем Востоке предотвращено три теракта - Патрушев

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три теракта предотвращено на территории Дальнего Востока с начала 2019 года, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"За прошлый год и восемь месяцев этого года [в Дальневосточном федеральном округе] предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта", - сказал секретарь Совбеза на совещании во Владивостоке.

Он напомнил, что на прошлом совещании по Дальнему Востоку в июле 2019 года был одобрен комплекс мер, направленных на повышение антитеррористической защищенности объектов и территорий. "В результате на территории округа не допущено совершения ни одного террористического акта", - констатировал секретарь СБ РФ.