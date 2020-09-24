Президент Украины отменил свой визит в Белоруссию
16:12 24.09.2020 Источник: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Белоруссию. Об этом сообщило белорусское посольство на Украине на своей странице в Facebook.
В диппредставительстве заявили, что визит на форум развития регионов отменен по инициативе украинской стороны. Киев предложил перенести его на 2021 год.
«Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — говорится в заявлении. Белорусская сторона подчеркнула, что подобное решение украинского руководства перечеркнуло подготовительную работу, от чего пострадают экономики двух стран, связи между регионами и простыми людьми.
16 сентября Украина заявила о своем нейтралитете относительно политического кризиса в Белоруссии. Ранее Зеленский дал совет президенту Белоруссии Александру Лукашенко, порекомендовав ему провести повторные выборы президента. «Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — отметил украинский лидер. В Белоруссии открестились от «заезженных» советов, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку. Lenta.Ru
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