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США введут в четверг санкции против Ирана за казнь борца Навида Афкари

17:32 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о санкциях в отношении иранских официальных лиц в связи с недавней казнью 27-летнего борца Навида Афкари. Об этом в четверг заявил специальный представитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс на слушаниях по Ближнему Востоку в Сенате Конгресса США.

"Позже сегодня США объявят о санкциях в отношении нескольких официальных лиц Ирана, в том числе в отношении судьи, который вынес смертный приговор Навиду Афкари", - сказал он.

Абрамс подчеркнул, что виновные в смерти борца должны понести ответственность.

Иранское агентство Фарс сообщило 12 сентября о приведении в исполнение смертного приговора в отношении 27-летнего Афкари, который обвинялся в убийстве охранника в городе Шираз в сентябре 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Тегеран отменить назначенное судом наказание, выразив мнение, что истинной причиной задержания Афкари стало участие в антиправительственной демонстрации. С просьбой о помиловании к президенту Ирана Хасану Роухани на этой неделе обращался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. После приведения приговора в исполнение он выразил сожаление в связи с тем, что "призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК вместе с Национальным олимпийским комитетом Ирана, Объединенным миром борьбы и Федерацией борьбы Ирана не достигли цели". Бах также выразил соболезнования семье и близким Афкари.

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