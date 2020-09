Племянница Трампа подала судебный иск, обвинив его и других родственников в мошенничестве

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп подала исковую жалобу на американского лидера и двух других своих родственников, обвинив их в том, что они обманным путем лишили ее значительной части наследства. Соответствующий иск подан в четверг в верховный суд штата Нью-Йорк.

Племянница действующего американского лидера утверждает, что после смерти в 1981 году ее отца Фреда Трампа - младшего, родного брата действующего американского лидера, они с братом должны были получить в наследство доли в компаниях в сфере недвижимости, принадлежавшие их отцу. Однако, как указывается в иске, Дональд Трамп и его старшая сестра - отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри при пособничестве семейного адвоката фактически лишили Мэри Трамп, которой на тот момент было 16 лет, права распоряжаться этими активами. Она указывает, что доли в этих компаниях оценивались в миллионы долларов.

Кроме того, отмечается в иске, в 1999 году после смерти отца нынешнего президента США Фреда Трампа - старшего Дональд Трамп со своими братом и сестрой подвергли племянницу давлению с тем, чтобы она согласилась принять в наследство от своего дедушки не более 30 млн долларов. По оценкам юристов женщины, сумма ее наследства должна была быть намного больше и исчисляться "несколькими десятками миллионов долларов".

Как указывается в иске, брат американского лидера Роберт Трамп, который умер в августе 2020 года, угрожал банкротством компании, в которой их племянница имела значительную долю. В связи с этим Мэри Трамп вместе со своим братом пытались в суде доказать неправомерность действий своих родственников, однако подверглись еще более сильному давлению и в конечном счете были вынуждены принять их условия.

Племянница Трампа обвиняет американского лидера, его сестру и покойного брата в мошенничестве и преступном сговоре. Она требует возмещения ей ущерба в размере 500 тыс. долларов, выплаты ей штрафных санкций, размер которых должен определить суд, а также покрытия всех сопутствующих издержек.

Мэри Трамп издала в июле книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что 74-летний Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. В основу книги она также положила беседу со старшей сестрой американского лидера. Президент назвал произведение своей племянницы лживым и ужасным.